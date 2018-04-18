أردوغان يعقد مؤتمراً صحفياً حول لقائه بهتشلي لبحث اقتراح الانتخابات المبكرة

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإدلاء بتصريحات حول فحوى لقائه مع زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض دولت بهتشلي.

وأوضحت مصادر في رئاسة الجمهورية، أن أردوغان سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 15:30 (12:30 تغ)، يدلي خلاله بتصريحات حول نتيجة لقائه اليوم مع بهتشلي لمناقشة اقتراح الأخير بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وفي وقت سابق اليوم، انعقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الاجتماع المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي، استمر نصف ساعة. وأعقب اللقاء اجتماع بين أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وجاء انعقاد اجتماع اليوم بين أردوغان وبهتشلي على خلفية دعوة الأخير إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 26 أغسطس/ آب القادم، بدل الموعد المقرر مسبقًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.