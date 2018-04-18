أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة 24 يونيو المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالمجمع الرئاسي في أنقرة إنه تقرر إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران 2018.

وأضاف أردوغان أن التطورات الأخيرة دفعت تركيا إلى اتخاذ قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك لسرعة تطبيق المواد التي تم تعديلها في الدستور باستفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017 الخاصة بالانتقال إلى النظام الرئاسي بهدف التخلص من مشاكل النظام الحالي.

وأشار أردوغان إلى استمرار مشاكل النظام الحالي حتى وإن لم تظهر الآن بسبب التوافق بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية، لذلك يجب الإسراع في الانتقال تماماً إلى النظام الرئاسي عقب الانتخابات المقبلة.

وأضاف أردوغان أنه نتيجة للعمليات العسكرية التي تخوضها تركيا في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها المنطقة، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن.

وتابع أردوغان " سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير للانتخابات."