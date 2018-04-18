البرلمان التركي يوافق على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على مذكرة الحكومة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد لثلاثة أشهر إضافية تبدأ غداً الخميس.

جاء ذلك خلال جلسة تصويت في الجمعية العامة للبرلمان، عقب كلمات النواب والكتل الحزبية.

وأوصى مجلس الأمن القومي التركي، في بيان له، أمس الثلاثاء، الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة إضافية.

وتنص المذكرة التي قدمتها رئاسة الوزراء التركية إلى البرلمان على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية اعتبارا من الساعة 13:00 من 19 أبريل/ نيسان الجاري.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة (في 15 تموز/يوليو 2016) على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وتؤكد الحكومة التركية أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.