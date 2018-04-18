"العدالة والتنمية" يقدم مقترح قانون الانتخابات المبكرة للبرلمان مساء اليوم

أعلن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي مصطفى أليطاش، اليوم الأربعاء، أن مقترح قانون سيقدم إلى رئاسة البرلمان مساء اليوم، ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف في تصريح للأناضول أن "مقترح القانون سيحمل توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيس حزب الحركة القومية "دولت بهجلي".

بدوره، قال نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، بولنت توران، إن لجنة الدستور ستجتمع بأسرع وقت ممكن بناءً على طلب رئيس اللجنة.

وأعرب عن أمله بأن تجتمع اللجنة الجمعة المقبل لبحث مقترح القانون، ليتم عرضه على الجمعية العامة للبرلمان بداية الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة ستجرى في 24 حزيران/ يونيو 2018، بدلاً من موعدها المقرر العام المقبل.