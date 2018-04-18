"العليا للانتخابات" التركية تعلن مباشرة عملها في الإعداد للانتخابات المبكرة

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، بشأن الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد: "بدأنا الأربعاء بإعداد جدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة وسننتهي منه خلال يومين".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لغوفن تطرق خلالها إلى الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً تحديد موعد الانتخابات المبكرة في 25 حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف غوفن: "سنطلب من المحكمة العليا وثائق وسنوضح أي الأحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها مشاكل بخصوص سير العملية المتعلقة بالجدول الزمني للانتخابات.