تركيا تشهد 6 انتخابات خلال أقل من 5 سنوات

شهدت تركيا 4 انتخابات واستفتاء واحداً على تعديلات دستورية في الفترة منذ مارس/ آذار 2014 حتى أبريل/ نيسان 2017. وبإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو/ حزيران المقبل تكون تركيا قد شهدت 6 انتخابات خلال 4 سنوات وثلاثة أشهر.

وشهدت تركيا في الفترة المذكورة انتخابات محلية واحدة، واستفتاء على تعديلات دستورية، وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية مرتين. إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في الوقت نفسه في 24 يونيو المقبل.

30 مارس 2014: انتخابات محلية حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 45,6 % من الأصوات.

10 أغسطس 2014: شهدت تركيا أول انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة. تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين وفاز الرئيس الحالي (رئيس الوزراء آنذاك) رجب طيب أردوغان من المرحلة الأولى بحصوله على 51,79% من الأصوات.

7 يونيو 2015: انتخابات برلمانية فاز فيها حزب العدالة والتنمية بنسبة 40,87% إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة منفرداً لعدم تمكنه من الحصول على العدد الكافي من المقاعد في البرلمان. وفشلت مباحثات الحزب لتشكيل حكومة ائتلافية الأمر الذي أدى إلى إعلان رئيس الجمهورية أردوغان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

1 نوفمبر 2015: شهدت تركيا انتخابات برلمانية مبكرة فاز فيها حزب العدالة والتنمية بحصوله على 49,5 % من الأصوات. وتمكن من تشكيل الحكومة منفرداً.

16 أبريل 2017: شهدت البلاد استفتاء على تعديلات دستورية تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي. وصوت 51,4 من الناخبين لصالح "نعم" بينما رفض التعديلات 48,6 % من الناخبين.

وأعلن الرئيس التركي أردوغان، اليوم الأربعاء، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019 لتقام في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.