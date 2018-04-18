رئيس "الحركة القومية" التركي: مرشحنا الرئاسي هو أردوغان

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي "دولت باهتشلي"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، هو مرشح حزبه الرئاسي في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ولفت زعيم الحركة القومية، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أنه أجرى لقاءً مثمرا وإيجابيا مع أردوغان.

وكشف أنهما توصلا إلى تفاهم تاريخي فيما يخص إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو المقبل.

وأضاف "باهتشلي"، أن "تحويل المسيرة الضبابية أمامنا، والفترة الوعرة المحاطة بالمخاطر، إلى صالح الشعب التركي، وفرصة من أجل تركيا، من بين المهام والوظائف الرئيسية للمؤسسة السياسية والضمائر الوطنية التي تشعر بالمسؤولية".

وأشار رئيس الحركة القومية، إلى أن الرجوع إلى الإرادة الشعبية وتحريكها، واتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات كان صائبا وموفقا، في ظل انشغال البلاد بالعديد من المسائل الداخلية والخارجية.

وأكد أنه "جرى تحديد خريطة الطريق الديمقراطية للانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد".

وتمنى باهتشلي أن يعود قرار تقديم موعد الانتخابات بالخير لتركيا وديمقراطيتها وحزبه السياسي (الحركة القومية).

وأعرب في هذا الإطار عن شكره لأردوغان، على "حسه السليم وموقفه الناضج".

وتابع: "أعيدها من جديد، مرشحنا الرئاسي هو رجب طيب أردوغان، الجهد منا، والقرار للشعب التركي، والحماية من الله عز وجل".