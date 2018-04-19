أردوغان ونظيره الصيني يبحثان هاتفياً آخر التطورات في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جين بينغ بحثا خلاله العلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الرئيسين بحثا آخر التطورات في الملف السوري، وأن الرئيس التركي أردوغان شدد على أهمية عدم إفساح المجال أمام أي تطور من شأنه تصعيد التوتر في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيسين أكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأهمية التعاون في مكافحة الإرهاب

وتطرق الزعيمان خلال الاتصال إلى الاستثمارات المنتظر تنفيذها في تركيا في إطار مشروع "الحزام والطريق"، وأنهما أكدا عزمهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.