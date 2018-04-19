اللجنة الدستورية في البرلمان التركي توافق على مقترح الانتخابات المبكرة

وافقت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي، اليوم الخميس، على مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018.

واستغرقت مناقشات المقترح في اللجنة قرابة 3 ساعات، ووافق عليها بالإجماع أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة.

ومن المنتظر أن تناقش، غدا الجمعة، الجمعية العامة للبرلمان المقترح المذكور.

ونص المقترح على أن فشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016 بتركيا، يعتبر ميلاد عهد جديد في السياسة والعديد من المجالات الأخرى.

وتطرق المقترح إلى صمود الشعب وبطولته ليلة محاولة الانقلاب، ومواظبته على مسيرات "صون الديمقراطية" على مدار 29 يوما.

وأضاف أن "الأحداث الهامة في منطقتنا، وعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، والعمليات العالمية، جعلت من الضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي في أقرب وقت، عبر تجاوز الغموض، في ضوء القرار الذي اتخذه الشعب في تركيا"، في إشارة إلى الاستفتاء على الانتقال للنظام الرئاسي.

وأضاف "لذلك، فإن الأجندة الداخلية والخارجية الكثيفة أمام تركيا، جعلت من التغلب على الغموض أمرا ضروريا عبر اتخاذ قرار إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب وقت، لذلك نطلب ونقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد 24 يونيو 2018".

وأمس الأربعاء، أعلن أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو 2018، بدلًا من 2019.