المتحدث باسم "العدالة والتنمية": سنبدأ حملتنا الانتخابية منتصف مايو القادم

أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ماهر أونال، أن الحزب سيبدأ حملته الانتخابية منتصف مايو/ أيار القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رئيس الحزب، رئيس البلاد رجب طيب أردوغان مع البرلمانيين بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس.

وقال أونال: "سيتم تنظيم تجمعات جماهيرية كبيرة بمشاركة رئيسي الجمهورية والوزراء".

وفي معرض رده على سؤال حول مدى استعدادهم للحملات الانتخابية، أكد أن الحزب يمتلك خبرة كبيرة في هذا الصدد.

وأوضح أونال أن الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت تتوقع حصول أردوغان على 55.6% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وأمس الأربعاء، أعلن أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.