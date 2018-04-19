مباحثات تركية سودانية حول التعاون في الصناعة النفطية

بحثت وزارة النفط والغاز السودانية، مع سفارة تركيا بالخرطوم، تفعيل التعاون في جميع مراحل الصناعة النفطية بين البلدين.

وقال عبد الرحمن عثمان، وزير النفط السوداني، خلال لقاء جمعه بالخرطوم، الخميس، مع السفير التركي في السودان "عرفان نذير أوغلو"، إن بلاده مستعدة لتبادل الوفود الفنية وتقديم المعلومات الكافية، بشأن الفرص المتاحة للاستثمار في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، "تباحث الطرفان تفعيل سبل التعاون في جميع مراحل الصناعة النفطية في السودان".

والسودان، دولة تحتوي موارد نفطية لكن كميتها تراجعت منذ 2011 بسبب انفصال دولة الجنوب، التي استحوذت على معظم الموارد النفطية المكتشفة.

وسلم سفير أنقرة لدى الخرطوم، دعوة من وزير الطاقة التركي لزيارة تركيا، دون تحديد موعد لها.

وتتجه الخرطوم للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق نفوذها وعلى سواحلها في البحر الأحمر، في محاولة لتعزيز اقتصادها المتراجع.

وقال "عرفان نذير أوغلو" وفق البيان، إن "السودان يمثل أهمية كبيرة جداً لتركيا في هذا التوقيت".

ووقع البلدان عقب زيارة الرئيس التركي، على 22 اتفاقية متنوعة بين البلدين.

وتشهد العلاقات التركية السودانية تطورًا لافتًا خلال العقدين الماضيين، وتحديدًا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002.