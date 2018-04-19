متحدث الحكومة التركية: تقديم موعد الانتخابات أفسد المؤامرات التي تحاك ضد تركيا

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن اتخاذ القرار بشأن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أفسد المؤامرات التي كانت تحاك ضد البلاد.

وأضاف بوزداغ خلال قاء مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، إن "السيناريوهات" في تركيا ستكتب بأقلام الشعب التركي نفسه وليس بأقلام الآخرين.

وتابع بوزداغ "أنهينا الغموض المتعلق بالمستقبل كاملًا، وفشلت جميع المؤامرات والمكائد والسيناريوهات التي تُحاك ضد تركيا."

وأكد بوزداغ على حاجة تركيا لاتخاذ قراراتها وتنفيذها بسرعة.

وعن تأثير تقديم موعد الانتخابات على الأسواق، قال بوزداغ: "أعتقد أنه سيؤثر إيجابًا، ورد الفعل الذي ظهر أمس في الأسواق (عقب إعلان أردوغان) يدل على ذلك بشكل واضح".

وأعرب متحدث الحكومة التركية عن اعتقاده أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستحسم من الجولة الأولى، ولن تشهد جولة ثانية.

وعمّا إذا كانت دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لتقديم موعد الانتخابات، مفاجأة بالنسبة له ولحزبه، قال بوزداغ: "علمت باقتراح بهتشلي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عندما كنت أستمع لخطابه في البرلمان، ولم يأت هذا التصريح عقب اجتماع بين الحزبين ("العدالة والتنمية" و"الحركة القومية")".

وأمس الأربعاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلا من 2019.