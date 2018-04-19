محكمة يونانية تفرج عن انقلابي تركي تطالب أنقرة باستعادته

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في اليونان، اليوم الخميس، قراراً بالإفراج المشروط عن العسكري التركي "سليمان أوزقينقجي"، الذي فر من تركيا بعد مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بإشراف رئيس المحكمة في أثينا، نيكولاوس ساكيلاريو، للنظر في اعتراض الحكومة على تعليق قرار منح حق اللجوء لأوزقينقجي.

وقررت المحكمة الإفراج عن أوزقينقجي بشرط الرقابة الشديدة لغاية صدور قرار بشأن طلبات لجوء تقدم بها انقلابيون آخرون.

واشترطت المحكمة اليونانية للإفراج عن أوزقينقجي، إبلاغ السلطات بمكان إقامته والمجيء إلى مخفر الشرطة يوميًا، مع حظر السفر إلى خارج البلاد.

وكانت الحكومة اليونانية قد منحت أوزقينقجي حق اللجوء في البلاد نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي بشأن حق لجوء الانقلابيين الأتراك في 4 مايو/ أيار القادم.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية التي نفذها عناصر تابعة لمنظمة غولن الإرهابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.

ورفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليم الانقلابيين إليها.