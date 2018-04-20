أردوغان: العدالة والتنمية يعمل حالياً على إعداد البيان الانتخابي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعكف حالياً على إعداد البيان الانتخابي، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة، في إسطنبول، حيث أشار أردوغان أن فرقًا في حزب "العدالة والتنمية" تقوم في الوقت الراهن بتحضير البيان الانتخابي للحزب، حيث سيقوم بإجراء مشارواته مع أعضاء الحزب ومن ثم يُعلنون عنه.

وأضاف أردوغان أنهم سينزلون إلى الساحات والميادين في إطار الحملة الانتخابية اعتبارًا من الأسبوع المقبل. مشيرًا إلى أنه ورئيس الوزراء بن علي يلدريم لم يغادورا الميادين. مبيناً أن الأخير قام خلال الفترة الماضية بزيارة 79 ولاية تركية، وعقد لقاءات جماهيرية.

وأول أمس الأربعاء، قدم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيان، مقترحًا مشتركًا لرئاسة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلًا من موعدها المقرر العام المقبل.