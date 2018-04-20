أردوغان: ثمة مساعٍ لإعادة هيكلة المنطقة انطلاقاً من العراق وسوريا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، من وجود مساعٍ لتنفيذ مشروع يهدف لإعادة هيكلة المنطقة انطلاقاً من العراق وسوريا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية جامعية بمدينة إسطنبول: "يبدو أن ثمة مساعٍ لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم منطقتنا انطلاقاً من العراق وسوريا، وسيقع على عاتق تركيا عبء كبير جداً".

وأشار إلى أن "حساسية الفترة التي تمر بها بلادنا، والبقعة الجغرافية التي نتواجد ضمنها، تستوجب علينا اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية".

وخلص أردوغان إلى أن تلك الأسباب "تستدعي حاجتنا للانتقال إلى النظام الرئاسي".

وحول عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها قوات بلاده بمنطقة عفرين شمالي سوريا، أعلن أردوغان، تحييد 4 آلاف و250 إرهابيا، منذ انطلاق العملية العسكرية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال إنّ "عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم حتى اليوم، في عفرين، بلغ 4 آلاف و250، علاوة على تحييد 346 إرهابياً شمالي العراق، و236 داخل البلاد".

وفي سياق ذي صلة، انتقد أردوغان، تقديم بعض الدول، التي وصفها بـ"الصديقة"، الدعم لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي.

وقال "حينما ننظر إلى أصدقائنا، وعلى سبيل المثال فرنسا التي يجمعنا بها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نجد أنه من المثير للاهتمام أن ترى أن خرسانة جميع الأنفاق العملاقة (بعفرين) جرى تأمينها من قبل شركة لافارج الفرنسية".