الخارجية التركية ترد على واشنطن: لا نقبل التشكيك بانتخابات لم تجر بعد

رفضت الخارجية التركية التصريحات الأمريكية المشككة بنزاهة الانتخابات التي أقر برلمان البلاد إجراءها في 24 حزيران/ يونيو بدلاً من نهاية العام القادم.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات نظيرته الأمريكية هيذر ناورت، بشأن حالة الطوارئ والانتخابات المبكرة: "لا يمكن قبول تصريحات استباقية حول انتخابات لم تجر بعد".

واعتبر أقصوي أن تصريحات الخارجية الأمريكية "تمثل تدخلاً في الإرادة الشعبية".

ولفت إلى أن جميع الانتخابات التي تجري في تركيا شهدت بعثات المراقبة الدولية بأنها "ديمقراطية وحرة وشفافة وعادلة"، مضيفاً أن الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 2017 على تعديل نظام الحكم في البلاد جرى في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وهذا "يعد أحدث دليل على ذلك".