معارض تركي من "الشعب الجمهوري" يُعلن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المُبكّرة

أعلن أوزتورك يلماز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (أكبر أحزاب المعارضة)، نيّته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في حال عدم ترشّح رئيس الحزب كمال قليتشدار أوغلو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يلماز، النائب عن ولاية أردهان (شمال شرق)، اليوم الجمعة، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار يلماز إلى أهمية الإستراتيجية التي ستتبعها المعارضة التركية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم.

وأضاف أنه تولى سابقًا عدّة مناصب في وزارة الخارجية، وأن تركيا تعيش في الوقت الراهن مرحلة صعبة.

وأكّد يلماز أنه سيدعم قليتشدار أوغلو في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وفي حال لم يترشح رئيس الحزب للانتخابات، قال يلماز إنه سيترشح بعد الحصول على موافقة قليتشدار أوغلو وبقية أعضاء الحزب.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.

وكانت ميرال آقشنر رئيسة حزب "إيي" (الحزب الجيد) قد أعلنت أيضاً نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة سواء كمرشحة عن الحزب، أو بصفة مستقلة.