يلدريم: سنقدم للبرلمان مشروع قانون حول الانتخابات المبكرة

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم أن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

وقال يلدريم في تصريح للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في العاصمة التركية أنقرة: "سنقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، مشروع قانون يتكون من 8-10 مواد تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو 2018".

وحول تصريح الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بشأن الانتخابات التركية، قال يلدريم: "فليهتموا أولًا بشؤونهم الخاصة، مر عام ونصف العام على انتخاباتهم، ولا يزال الجدل مستمرًا حول حدوث تلاعب بها".

وأمس الخميس، قالت هيذر ناويرت "نعرب عن قلقنا لإجراء الانتخابات في تركيا في ظل حالة الطوارئ".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.

وبخصوص الإفراج عن انقلابي تركي في اليونان، قال رئيس الوزراء التركي، "إن اليونان دولة جارة وصديقة بالنسبة إلينا، ونعتقد أن أعداءنا يجب أن يكونوا أعداء اليونان أيضًا، وعليها أن تتصرف وفق هذا الإطار".

وأردف يلدريم: "بدأ مجرمو منظمة فتح الله غولن الإرهابية ينظرون إلى اليونان على أنها مأوى آمن بالنسبة لهم، وهذا يضر بعلاقات الجوار والصداقة مع اليونان".

وأكد يلدريم أن بلاده لا ترغب بأن يؤثر أعضاء "غولن" الإرهابية سلبًا على علاقات الصداقة بين تركيا واليونان.

وجدد الدعوة لليونان بتسليم تركيا أعضاء المنظمة الإرهابية الذين فروا إليها.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.