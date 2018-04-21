أردوغان: نريد توسيع المناطق الآمنة شمال سوريا ضمن عملية آستانة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا تريد توسيع المناطق الآمنة في شمال سوريا كجزء من عملية آستانة.

وفي سياق آخر، لفت أردوغان، في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية، إلى أن "السلاح الذي لم تبعه لنا واشنطن بأموالنا وزعته مجاناً على إرهابيي ي ب ك"، الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية.

واعتبر الرئيس التركي في هذا الصدد أن "تركيا مهددة من قبل شركائها الإستراتيجيين".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية تمكنت من جلب 83 عضواً في تنظيم فتح الله غولن الإرهابي كانوا هاربين خارج البلاد.

وبحسب أردوغان فقد تمكنت القوات التركية من تحييد 16 ألفاً و650 إرهابيًا من"بي كا كا" داخل البلاد وشمالي العراق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.