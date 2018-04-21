أنقرة تستنكر قرار النمسا وهولندا منع الحملات الدعائية للانتخابات التركية

استنكر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر تشليك، تصريحات هولندية ونمساوية بشأن عدم السماح بحملات دعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على أراضيهما.

وقال الوزير عبر حسابه على "تويتر": "واضح أن رئيسي وزراء النمسا وهولندا لم يستندا إلى القيم الديمقراطية عندما اتخذا هذا القرار، إنهما يرسلان (عبر هذا القرار) تحية للحركات السياسية العنصرية والمعادية لتركيا".

وأكد تشليك أن الدولتين اللتين منعتا الخطابات والتجمعات الانتخابية التي تستهدف المواطنين الأتراك على أراضيهما "يقومان من جهة بعرقلة استخدام الحقوق الديمقراطية الأساسية، ومن جهة أخرى يقولان إن الديمقراطية في تركيا تسير في اتجاه سلبي".

واعتبر أنه "لو كانت الديمقراطية قادرة على الشكوى من المعايير المزدوجة التي تستخدم معها، لكانت رفعت دعوى ضد السياسيين الذين يقومون بهذه السلوكيات".

وأضاف: "على النمسا وهولندا التصرف بشكل سليم. إذ تم فتح الباب أمام العبث بالقيم الديمقراطية فإن هذا الأمر لن يكون له نهاية".