أعلنت القوات المسلحة التركية تحييد 4254 إرهابياً في عفرين منذ بدء عملية غصن الزيتون التي ينفذها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر، لتطهير منطقة عفرين شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية.

ومنذ انطلاق العملية استشهد 53 جندياً تركياً، وأصيب 232 آخرون بجروح.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة ضمن غصن الزيتون"، من تحرير كامل منطقة عفرين شمالي سوريا من الإرهابيين، بعد انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل الشروع في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.

كما أعلنت القوات المسلحة التركية، تحييد 37 إرهابياً، من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في عمليات أمنية شرقي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، في الفترة بين 14 و20 أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب بيان رئاسة الأركان، اليوم السبت، حيّدت العمليات الأمنية التي شنت بولايات تونجلي وديار بكر وشرناق 26 إرهابياً، و11 آخرين شمالي العراق، بينهم قياديين في التنظيم الإرهابي.

وصادرت القوات التركية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المصنوعة يدوياً، كما دمرت 33 موقعاً ومغارة وملجأ للإرهابيين.

بالمقابل استشهد 5 جنود أتراك وأصيب 9 آخرون بجروح.

كما ضبطت قوات حرس الحدود التركية خلال الأسبوع الماضي، 8 آلاف و330 شخصاً، حاولوا دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني.