أردوغان ويلدريم يهنئان الشعب التركي بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة بن علي يلدريم، الأحد، الشعب التركي بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، الذي يحل غدا الإثنين.

وقال أردوغان في رسالة تهنئة بالعيد: "سيواصل البرلمان التركي في المرحلة المقبلة جهوده من أجل ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا وتعزيز قوة بلادنا في إطار التعاون والتضامن الوثيق".

في حين قال يلدريم في رسالته: "الابتسامات التي ترتسم على وجوه أطفالنا والبريق الذي يشع من عيونهم والآمال في قلوبهم تمنحنا القوة دائما، لتحقيق أحلام أطفالنا المبنية على حياة تسودها الاستقرار والسلام الأخوة من أعظم رغباتنا".

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وبهذه المناسبة، تنظم السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج فعاليات وأنشطة احتفالية.