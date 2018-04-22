رسمياً.. 10 أحزاب يحق لها خوض الانتخابات التركية المقبلة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأحد، أسماء الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان أنها انتهت من تدقيق الشروط المطلوبة من الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات بموجب قانون الأحزاب السياسية.

وقررت اللجنة أن أحزاب "العدالة والتنمية" و"تركيا المستقلة" و"الوحدة الكبرى" و"الشعب الجمهوري" و"الديمقراطي" و"الشعوب الديمقراطي" و"الصالح" و"الحركة القومية" و"السعادة" و"الوطن" بإمكانها التنافس في الانتخابات المذكورة.

وأقر البرلمان التركي يوم الجمعة بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات الذي تقدم به حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.