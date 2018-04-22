وزير الداخلية التركي: حيدنا 29 قيادياً في "بي كا كا" الإرهابية خلال 2018

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات أمن بلاده تمكنت من تحييد 29 قيادياً في منظمة "بي كا كا" الإرهابية، خلال الربع الأول من 2018.

وأوضح الوزير التركي، في كلمة له ألقاها خلال فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول الأحد، أن 29 قيادياً إرهابياً جرى تحييدهم، بينهم 4 مطلوبين على النشرة الحمراء، و4 على النشرة الزرقاء، و3 على النشرة الخضراء، واثنان على النشرة البرتقالية، و9 على النشرة الرمادية، و7 على النشرة البيضاء.

وأضاف أن عدد القياديين الإرهابيين الذين تم تحييدهم من "بي كا كا" في 2017 بلغ 63 مسلحًا، بينهم شخص مطلوب على النشرة الحمراء، و3 على النشرة الزرقاء، و9 على النشرة الخضراء، و5 على النشرة الرمادية، و44 على النشرة البيضاء.

وأشار صويلو إلى انخفاض معدلات الانضمام إلى صفوف المنظمة من 657 إرهابيًا في 2016 إلى نحو 150 العام الماضي، معربًا عن ثقته في انخفاض هذا الرقم على نحو أكثر خلال العام الحالي.