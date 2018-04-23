الأمن التركي يحيد 42 إرهابياً خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 42 إرهابياً في عمليات أمنية جرت داخل البلاد خلال الفترة من 16 إلى 23 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضحت الداخلية في بيان، أنّ قوات الأمن نفذت خلال الأسبوع الأخير ألفاً و383 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تحييد 42 إرهابياً، وتوقيف 131 شخصاً للاشتباه بإيوائهم ودعمهم إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، و47 شخصاً بشبهة بوجود صلة لهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

فيما جرى توقيف 532 شخصاً في إطار محاربة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، و12 شخصًا للاشتباه بصلتهم بمنظمات يسارية متطرفة، بحسب البيان.

وتمكنت قوات الأمن من تدمير 34 ملجأً ومخبأً ومغارةً تابعة للإرهابيين، في مداهمات جرت في ولايات تونج إيلي، وشرناق، ودياربكر، وهكاري، وماردين، ووان، وبينغول جنوبي وجنوب شرقي البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ضبطت قوات الأمن خلال عملياتها ضد أوكار الإرهابيين 39 قنبلة يدوية، وكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.