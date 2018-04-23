تشاوش أوغلو يهنّئ الأطفال بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأطفال بمناسبة حلول عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" الموافق يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

وأوضح تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أنّ الأطفال هم أمل ومستقبل تركيا.

وأضاف وزير الخارجية أنّ حكومة بلاده تستمر في العمل لتأمين مستقبل أفضل للأطفال.

من جانبه هنّأ وزير الشؤون الأوروبية عمر تشليك، في تغريدة له، الأطفال بهذه المناسبة، وتمنّى لهم مستقبلاً مشرقاً.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا الـ 23 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وتشهد المدن التركية فعاليات مختلفة بهذه المناسبة، كما يحتفل بها الأتراك المقيمون خارج البلاد، لا سيما في جمهورية شمال قبرص التركية.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لأطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".