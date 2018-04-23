حزبا الشعب الجمهوري والسعادة يبحثان التحالف لخوض الانتخابات التركية

التقى زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، بزعيم حزب السعادة، تمل قرامان أوغلو، في إطار مباحثات بين الأحزاب التركية، لعقد تحالفات خوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وجرى اللقاء المغلق في مقر "الشعب الجمهوري"، بالعاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، واستمر لمدة ساعة.

وعقب اللقاء، عقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أشار فيه قليجدار أوغلو، إلى أن اللقاء كان مثمراً، وأنهم متحمسون لرؤية التغيير صبيحة 25 يونيو.

وأضاف أن حزبه قدّم الدعم لحزب "الجيد"، بزعامة ميرال أقشنار، وذلك "دفاعاً عن الديمقراطية".

واتهم قليجدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، ببذل جهود خاصة للحيلولة دون مشاركة "الجيد" في الانتخابات.

وأشار إلى أن حزبه عارض وجود عتبة 10 بالمئة المطبقة في الانتخابات.

من جانبه، قال قارامان أوغلو، أنه أجرى "مباحثات إيجابية" مع زعيم الشعب الجمهوري.

وبيّن أن "المباحثات سيولد عنها نتائج خلال الأسبوع الجاري"، وانتقد قارامان أوغلو، إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة.

وهنأ "الشعب الجمهوري"، لدعمه حزب "الجيد"، لدخول سباق الانتخابات المذكورة.

والجمعة الماضية، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.