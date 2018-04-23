وثائق رسمية تظهر طلب "ي ب ك" الإرهابية فتح مكتب لها في واشنطن

أظهرت وثائق أمريكية رسمية قيام منظمة "ي ب ك"، الفرع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بتقديم طلب لدى وزارة العدل الأمريكية لافتتاح مكتب لها في العاصمة واشنطن.

وبحسب الوثائق التي كشفت عنها محطة "تي آر تي وورلد" التركية الناطقة بالإنجليزية، فإن الطلب مسجل باسم "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المظلة التي تتستر خلفها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

ونقلت المحطة التلفزيونية عن وزارة الخارجية التركية قولها إنها على علم بالطلب الذي تقدمت به المنظمة الإرهابية لدى وزارة العدل الأمريكية، وإنها ستثير الموضوع مع الجانب الأمريكي.

ولطالما أثار الدعم الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية لمنظمة "ي ب ك" الإرهابية غضب أنقرة، وأرخى بظلال من التوتر وفقدان الثقة على العلاقات الأمريكية التركية.

وبينما ترى واشنطن بأن "ي ب ك" منظمة منفصلة عن "بي كا كا" وشريكا رئيسيا في حرب الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا، تؤكد أنقرة بأن المنظمتين وجهين لعملة واحدة، وأن دعم أي منهما هو دعم لمنظمة إرهابية تشكل خطراً على الأمن القومي التركي.