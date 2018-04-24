أردوغان يتهم المعارضة بالسعي لتشكيل تحالف يهدف لمعاداته شخصياً

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحزاباً معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصياً.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"، تطرق خلالها إلى التحالف بين حزبه "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، ومحاولات التحالف بين أحزاب المعارضة، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمعة في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أردوغان: "عقدنا تحالفاً انتخابياً شفافاً وصريحاً مع حزب الحركة القومية، فيما الآخرون (بعض أحزاب المعارضة) يسعون في الخفاء، لتشكيل تحالف هدفه الوحيد، العداء لرجب طيب أردوغان".

يذكر أن 15 نائباً من حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، انضموا مؤخرا إلى حزب "إيي" (الحزب الجيد) الناشئ الذي أسسه منشقون عن الحركة القومية، بغية تمكينه من تشكيل كتلة نيابية لخوض الانتخابات.

وحول عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، ذكر الرئيس التركي أنه جرى تحييد 4 آلاف و272 إرهابياً لغاية اليوم، فضلاً عن تحييد 353 آخرين من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 58 يومًا على انطلاق العملية، قبل الشروع في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.