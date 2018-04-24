تنديد تركي لدعوة صالح مسلم الإرهابي إلى ندوة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

انسحب رئيس الوفد التركي من أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الاثنين، احتجاجاً على دعوة الجمعية الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" الإرهابي صالح مسلم كمتحدث.

وقد أدان عاكف جغتاي قليجبيان في بيان نشره أمس دعوة الإرهابي صالح مسلم لحضور فعالية على هامش دورة الربيع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأكد قليج على انسحابه من أعمال الدورة وعودته إلى تركيا، تنديدًا بدعوة الإرهابي.

وانتقد قليج عقد "مسلم" ندوة عن عملية غصن الزيتون التي تنفذها تركيا شمالي سوريا ضد التنظيمات الإرهابية، وذلك بدعوة من اليسار الأوروبي الموحد.

وأضاف: "أدين هذه الفعالية التي تتعارض مع قيم مجلس أوروبا ولا يمكن قبولها وفق معايير مجلس أوروبا". وأشار قليج أن تركيا ستشارك على نحو محدود في أعمال دورة الربيع للجمعية العامة لمجلس أوروبا.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة أنقرة مذكرة بإلقاء القبض على صالح مسلم الذي تولى رئاسة تنظيم "ب ي د" الإرهابي ما بين 2010 و2017، لتورطه في أعمال إرهابية داخل تركيا.

يشار أن الداخلية التركية أدرجت اسم "مسلم" في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.