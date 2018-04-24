رئيس الوزراء يلدريم إلى مدريد في زيارة رسمية إلى إسبانيا

يقوم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بزيارة رسمية إلى إسبانيا التي توجه إليها صباح اليوم الثلاثاء.

وقد انطلقت طائرة يلدريم من مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، في تمام الساعة 08:40 بتوقيت إسطنبول (05:40 بتوقيت غرينتش).

ويرافقه في زيارته، التي ستستمر ليومين، وزير الشؤون الأوروبية عمر تشليك، ووزير البيئة والتطوير العمراني محمد أوزهسكي، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، ومساعد وزير الخارجية محمد أرسوي.

ومن المقرر أن يشارك يلدريم خلال زيارته الرسمية في القمة السادسة للحكومتين التركية الإسبانية.