الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية خلال يومين

صرّح رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، أن اللجنة ستعلن عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خلال يومين، وذلك بعد نشر قوانين المواءمة في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء، قبيل مشاركته في مراسم أقيمت بمقر المحكمة الدستورية في العاصمة أنقرة، احتفالاً بالذكرى الـ 56 لتأسيسها.

وقال غوفن: "سنعلن عن الجدول الزمني للانتخابات، بعد نشر قوانين المواءمة (المتعلقة بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي) في الجريدة الرسمية، وقد يكون ذلك غدا أو بعد غد".

ويوم الجمعة الماضي، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.