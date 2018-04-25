الرئيس التركي يزور كوريا الجنوبية الشهر القادم

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية مطلع أيار/ مايو المقبل، تلبية لدعوة رئيسها مون جاي إن.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن أردوغان سيزور كوريا الجنوبية في 2 - 3 أيار/ مايو المقبل، في أعقاب زيارته إلى أوزبكستان.

وأضاف البيان أن أردوغان سيبحث مع المسؤوليين الكوريين الجنوبيين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن أردوغان سيزور الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، ويلتقي رئيسها، تشونج سي كيون، كما سيلتقي مسؤولي الشركات الكورية البارزة.

وشدد البيان أن شبه الجزيرة الكورية تمر بمرحلة مهمة، تتكثف فيها الجهود لتأسيس الاستقرار، وأن الإرادة السياسية التي أبداها الرئيس الكوري الجنوبي خلال هذه المرحلة، أتاحت امكانية تشكيل جو تعاون وحوار بين الأطراف.

وأضاف أن تركيا تعتبر المفاوضات المتعلقة بمستقبل شبه الجزيرة الكورية، التي تربطها بها روابط تاريخية، فرصة ثمينة وتدعم الجهود المبذولة لحل المشكلة.