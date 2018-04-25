يلدريم: لسنا سبب الأزمة في سوريا لكننا ندفع ثمنها

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ليست سبب المشاكل القائمة في سوريا منذ نحو 7 سنوات، إلا أنها تتحمل عواقبها وتدفع ثمن تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يلدريم خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد الحديث المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكّد يلدريم أنه من غير الممكن حل المشكلة القائمة في سوريا عن طريق فرض المزيد من التشديدات وإقامة المزيد من الجدران والمداخل والمخارج على الحدود.

وأشار يلدريم إلى أنّ تركيا لا تريد للبحر المتوسط أن يكون مقبرة لمئات الأشخاص يوميا، بل ترغب في أن يكون هذا البحر مكاناً للسلام والرخاء والصداقة.

وأضاف رئيس الوزراء التركي، أنّ مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أنقرة ومدريد لتحقيق هذا الهدف، داعياً إلى وجوب تحويل منطقة أوراسيا إلى مركز للسلام.

وتطرق يلدريم إلى العلاقات التركية الروسية، مبيناً أنّ هذه العلاقة ضرورية من أجل أمن أوروبا، التي لا يمكن لها أن تقصي روسيا.

وفيما يخص مسألة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، قال يلدريم: "تصميمنا على نيل عضوية الاتحاد الأوروبي مستمر، وتطوير علاقتنا مع روسيا لا يعني أنها بديلة لأوروبا".

وأردف قائلاً : "ليس لدينا نية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، نحن بلد ينتظر الانضمام إلى الاتحاد منذ أكثر من 60 عامًا، والذين جاؤوا بعدنا جرى ضمهم للاتحاد الذي يتبنى نهجًا ومقاربة إيديولوجية ضد تركيا".