الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات في تركيا اليوم الخميس

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، إنّ الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، سيتم الإعلان عنه، اليوم الخميس.

وأوضح غوفن في تصريحات للصحفيين أمام مبنى اللجنة العليا للانتخابات، أنّ اللجنة ستواصل تباعاً نشر التعميمات التي أعدتها بخصوص الانتخابات.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.