تركيا.. إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية الجدول الزمني للانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل.

وأرسلت اللجنة الجدول الزمني للانتخابات إلى رئاسة الوزراء تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.

ووفق الجدول الزمني يتعين على الأحزاب المشاركة في الانتخابات الإعلان عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية قبل التاسع من مايو/ أيار المقبل.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.