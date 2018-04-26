داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الانتخابات الرئاسية وتمسكه بـالعدالة والتنمية

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس، دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح داود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، أنّه لن يمارس السياسة إلّا تحت سقف حزب العدالة والتنمية.

وأكّد داود أوغلو أنه لا ينوي التخلي عن هوية العدالة والتنمية، مشيراً أنّ ترشيح أردوغان لمنصب رئاسة البلاد، هو قرار الحزب بالإجماع.

كما أشار داود أوغلو أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وفي هذا السياق قال داود أوغلو: "لن أترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا لا يعني أنني سأتخلى عن الكفاح السياسي، بل على العكس سأواصل العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب، ولست من الطامعين بمناصب أخرى في المستقبل".