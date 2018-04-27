أردوغان: الانتخابات ستكون ميلاداً جديداً لنا والمعارضة لن تفلح في مساعيها

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات المرتقبة ستكون "ميلاداً جديداً بالنسبة لنا"، مندداً بتركيز أحزاب المعارضة في تحركاتها الأخيرة على عدائهم لشخصه وللحزب الحاكم، بدلاً من استنفار قواهم لتولي السلطة في تركيا وإدارتها.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، إن "انتخابات 24 حزيران/ يونيو المقبل، ستكون ميلادًا جديدًا بالنسبة لنا، لا تقلقوا أبدًا".

ونوه الرئيس التركي بإيجابيات النظام الرئاسي الجديد الذي سيبدأ العمل به بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات جدولها الزمني الخميس.

وأكد أنه "ستشهد السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة فعالية أكثر، وستتمتع السلطة التشريعية بمكانة مرموقة، والسلطة القضائية ستعمل باستقلالية أكثر".

وأردف أردوغان: "نرى الانتخابات المبكرة وسيلة للتشاور مع شعبنا وتذكيره بإنجازاتنا وإطلاعه على خططنا القادمة".

من جهة أخرى، ندد الرئيس التركي بتحركات بعض أحزاب المعارضة الذين "يستنفرون جميع قواهم ليس من أجل تولي السلطة في تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي ولحزب العدالة والتنمية".

وأضاف: "أعلنها من هنا، لن تفلحوا هذه المرة أيضًا".

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.