الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الألماني

استدعت الخارجية التركية اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الألماني في أنقرة روبرت دولغار، على خلفية علمها بمشاركة زعيم تنظيم "ب ي د/بي كا كا" السابق صالح مسلم في إحدى الفعاليات بألمانيا.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، أبلغت الخارجية التركية، دولغار، استياءها من إقامة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" فعالية في مدينة ودفيغسهافن، ومشاركة مسلم في هذه الفعالية.

وحذرت الخارجية التركية الدبلوماسي الألماني من مواصلة التنظيمات الإرهابية فعالياتها في ألمانيا ومشاركة مسلم في هذه الفعالية.

تجدر الإشارة أنّ أنقرة طلبت من ألمانيا وباقي الدول الأوروبية، تسليم مسلم للمثول أمام القضاء التركي.