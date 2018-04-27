اليونان تخصص هليوكوبتر و90 شرطيا و10 قناصين لحماية انقلابي تركي

أعلنت الشرطة اليونانية أن الانقلابي التركي الفار، سليمان أوزقايناقجي، الذي أطلق سراحه الخميس، هو "الهدف رقم 1 لتأمين الحماية له"، وبناء على ذلك، قامت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحمايته ومراقبته.

ومن بين هذه الإجراءات، قامت الشرطة اليونانية بتخصيص هليوكوبتر لحماية أوزقايناقجي، أحد الانقلابين الثمانية الذين فروا بعد يوم من المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 إلى مدينة ألكسندروبوليس اليونانية على متن هليوكوبتر عسكرية، فيما قامت أثينا باعتقالهم لكنها رفضت إعادتهم إلى تركيا حتى الآن.

وبحسب الإعلام اليوناني، اجتمع مسؤولون من أجهزة الشرطة والمخابرات ومكافحة الإرهاب في البلاد يوم الخميس، بعد صدور قرار المحكمة العليا بالإفراج المشروط عن أوزقاينقجي، حيث قرروا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الانقلابي التركي سيبقى في منزل مستقل خارج أثينا، تم تزويده بكاميرات وأجهزة مراقبة هاتفية، وأوكلت مهمة حماية المنزل إلى قرابة 90 من أفراد الشرطة.

وتحت ذريعة الاحتياطات الأمنية، سيرابط في محيط المنزل 10 قناصين مهرة على مدار الساعة، وذلك بعدما جرى نقل أوزقاينقجي إلى المنزل بسرية تامة.