تشاوش أوغلو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الجديد ببروكسل

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، لقاء نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" المزمع انعقاده اليوم الجمعة ببروكسل.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، مساء الخميس، في تصريحات صحفية أدلت بها في المطار قبيل توجهها مع الوزير بومبيو لبروكسل.

ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" الجمعة؛ "لبحث التهديدات الروسية الهجينة"؛ بحسب أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات سابقة.

وأوضحت ناورت أن الوزير بومبيو سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع الناتو، مشيرة أن رحلته لبروكسل تعتبر أول رحلة خارجية له بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للخارجية.

ولفتت أن بومبيو من المنتظر أن يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه بالحلف وفي مقدمتهم الوزير التركي تشاوش اوغلو، والإيطالي أنجلينو ألفانو، وذلك على هامش اجتماع بروكسل.

وذكرت ناورت أن هذه المباحثات ستتناول العديد من القضايا الهامة على الساحة الدولية، مثل الأوضاع في أفغانستان، والدور الروسي بالمنطقة، وأهمية حلف الناتو.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية، خلفًا لتيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب في 13 مارس/ آذار الماضي.