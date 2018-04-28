الخارجية التركية ترحب بـإرادة زعيمي الكوريتين لتأسيس سلام دائم

رحبت الخارجية التركية، اليوم السبت، باللقاء التاريخي الذي جمع زعيمي الكوريتين الشمالية، كيم جونغ-أون، والجنوبية، مون جاي-إن، أمس الجمعة.

وأكدت الخارجية، في بيان، ترحيبها بالإرادة التي أبداها الزعيمان لخفض التوتر وتأسيس سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وهنّأ البيان الرئيس الكوري الجنوبي بالخطوات الكبيرة التي اتخذها من أجل تحقيق السلام، منذ توليه رئاسة البلاد، في مايو/أيار 2017.

كما أكد على مواصلة دعم تركيا لكافة المساعي التي تصب في تحقيق التوافق والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة أنّ الزعيمين الكوريّين عقدا لقاءً تاريخيًا، على حدود بلديهما، اتفقا خلاله على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى في مايو/أيار المقبل، للحد من العداء بين الجانبين، ونزع السلاح النووي.