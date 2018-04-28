تركيا تتسلم من أذربيجان أحد المتهمين بالانتماء لمنظمة "غولن" الإرهابية

سلمت الحكومة الأذربيجانية للسلطات التركية، الجمعة، أحد المشتبه بهم بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وأوضحت شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، في بيان، إن المشتبه به كان فارًا إلى جورجيا، ثم انتقل إلى أذربيجان، حيث ألقي القبض عليه، في أبريل/نيسان 2017 وتم تسليمه أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن أنقرة طلبت عبر الشرطة الدولية "الإنتربول" تسليمها المشتبه به، وتمت الموافقة.

وتابع أن موظفي الإنتربول في العاصمة الأذربيجانية باكو، أحضروا "م.ج" إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، الجمعة، وجرت إحالته على الفور إلى القضاء، الذي أمر بحبسه على ذمة القضية.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.