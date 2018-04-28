رئيسا الأركان التركي والأمريكي يبحثان القضايا الأمنية الإقليمية

بحث رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، عدداً من القضايا الأمنية الإقليمية والتعاون بين البلدين في هذا الإطار.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها اليوم السبت، إن أكار أجرى أمس اتصالًا هاتفيًا مع دانفورد.

وأوضحت أن أكار ودانفورد تبادلا الآراء حول القضايا والمشاكل الأمنية الإقليمية، فضلا عن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات بين المسؤولين العسكريين بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بنظيره الأمريكي المعين حديثاً مايك بومبيو، في بروكسل، على هامش اجتماعات لحلف شمال الأطلسي "ناتو".