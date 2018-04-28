وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الروسي والإيراني في موسكو

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم السبت، نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، في لقاءين منفصلين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر صحفية، إن تشاوش أوغلو التقى لافروف وظريف في العاصمة الروسية، التي يزورها للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول الأزمة السورية، وسبل حلّها.

وبحث تشاوش أوغلو مع ظريف التعاون القائم بين تركيا وإيران في المجال الاقتصادي والسياحي، إلى جانب قضايا إقليمية، في مقدّمتها التطورات في سوريا.

وخلال لقائه لافروف، أشار تشاوش أوغلو إلى تطور العلاقات التركية-الروسية نحو مستويات أعلى، يومًا بعد يوم، وخاصةً في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية التركي، في وقت لاحق، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيريه الروسي والإيراني عقب الانتهاء من الاجتماع الثلاثي فيما بينهم.

يأتي الاجتماع التركي الروسي الإيراني ضمن محادثات أستانة التي انطلقت بمبادرة الدول الضامنة في يناير/ كانون الثاني 2017، لحل الأزمة السورية.

وكان آخر لقاء جمع بين تشاوش أوغلو وظريف ولافروف، في 15 مارس/ آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية أستانة.