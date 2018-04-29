بماذا علق أردوغان على تصريحات عبد الله غول بشأن عدم ترشحه للانتخابات؟

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، التعليق على تصريحات الرئيس السابق عبد الله غول بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفياً بتأكيد أن ميدان المنافسة "مفتوح للجميع".

وكان غول قد أعلن أمس السبت عدم نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، منهياً الجدل بشأن مساعي المعارضة للتوافق حوله كمرشح موحد لها لمنافسة أردوغان.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى أوزبكستان: "لن أعلق على تصريحات السيد عبد الله غول، فهو صرح عن موقفه".

وأضاف: "ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، ونتمنى من الأحزاب السياسية الإسراع في إعلان مرشحيها".

ويعد يوم 5 أيار/ مايو القادم هو الموعد النهائي لتقديم المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.