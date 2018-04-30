أردوغان يؤكد عزم تركيا مواصلة تعزيز التعاون مع أوزبكستان في كافة المجالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده عازمة على تعزيز علاقاتها مع أوزبكستان في كافة المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، اليوم، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، بالقصر الرئاسي بالعاصمة طشقند.

وأضاف أردوغان: "مصممون على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة والزراعة والسياحة".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن العلاقات التركية الأوزبكية دخلت في منعطف طريق جديد عبر الاتفاقيات التي وقعها البلدان في إطار زيارته إلى أوزبكستان.

كما أعرب عن ترحيبه بحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنه في تصاعد مستمر.

وأوضح في هذا الإطار أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار في 2017، وارتفع إلى 1.5 مليار دولار في الوقت الراهن.

وأكد الرئيس التركي أن هدف البلدين هو الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار سنويًا.

وبيّن أن وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) تخطط للوصول إلى حجم استثمارات في أوزبكستان 60 مليون دولار.

وأكد أن تركيا ستزيد من دعمها لتطوير القطاع السياحي في أوزبكستان، معربا عن رغبة بلاده في مشاركة خبراتها مع أوزبكستان في المجال السياحي.

كما أعرب أردوغان عن رغبته في رفع عدد الرحلات الجوية من تركيا إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، وفتح رحلات جوية جديدة إلى مدن أخرى.

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي المشترك، وقع الرئيسان التركي والأوزبكي سلسلة اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والصيرفة والجمارك والثقافة والأرصاد الجوية.

وبين الاتفاقيات يأتي توقيع بروتوكول بناء محطة ركاب جديدة لمطار طشقند الدولي وتعزيز بنيته التحتية، وبناء مركز الأعمال التركي في طشقند.

كما تتضمن بروتوكول تعاون في مجال الأرشفة، وبروتوكول آخر لإنشاء مجلس جمركي مشترك، وبروتوكول تعاون في مجال التعليم العالي، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجرائم.

وأيضًا اتفاقية إعادة المجرمين، واتفاقية في مجال الأرصاد الجوية، ومذكرة تعاون في مجال الطاقة.

ومساء أمس الأحد، وصل أردوغان، العاصمة الأوزبكية طشقند، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى أوزبكستان، عقيلته أمينة، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونائب رئيس الوزراء هاكان تشاوش أوغلو.

كما يرافقه وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعمل والضمان الاجتماعي جوليدة صاري أر أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.