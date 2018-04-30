استقبال رسمي للرئيس أردوغان في العاصمة الأوزبكية طشقند

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأوزبكية طشقند أمس الأحد حيث استقبله نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، صباح اليوم، بمراسم استقبال رسمية.

وقد جرت مراسم الاستقبال في قصر "كوكسراي"، حيث قدم أردوغان التحية لجوقة الشرف، بعد عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ومساء أمس الأحد، وصل أردوغان إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، في زيارة رسمية تستغرق يومين يرافقه فيها عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونائب رئيس الوزراء هاكان جاويش أوغلو، وثلة من الوزراء: الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعمل والضمان الاجتماعي جوليدة صاري أر أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.