تركيا تنفي صحة تقارير حول إدانتها الضربة الثلاثية ضد مواقع النظام السوري

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، صحة عبارات نسبها موقع "يورونيوز" الإخباري إلى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بخصوص القمة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو قبل يومين حول سوريا.

جاء ذلك في رد خطي لأقصوي على سؤال حول خبر أورده موقع "يورونيوز" بخصوص الاجتماع الثلاثي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في موسكو يوم 28 أبريل/ نيسان الحالي.

وقال، "إن موقع يورونيوز زعم في خبر بخصوص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حول سوريا، أن وزراء الخارجية الثلاثة أدانوا العملية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا (ضد مواقع للنظام السوري) كرد على الهجوم الكيمياوي في مدينة دوما (بالغوطة الشرقية للعاصمة السورية)، وأن تشاوش أوغلو قال (يمكن للتدخلات الخارجية أن تقوض العملية السياسية في سوريا)، وهذا الخبر غير صحيح وهو محاولة للتضليل".

وأضاف أقصوي: "وزيرنا لم يصدر عنه تصريحات كهذه كما زعم الموقع".