وفد من الاتحاد الأوروبي يزور أنقرة قريباً لبحث إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك

يزور تركيا منتصف الشهر المقبل وفد فني من الاتحاد الأوروبي للتباحث في مواضيع تتعلق بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة مع الجانب التركي.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد يناقش خطة عمل قدمتها تركيا إلى بروكسل في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت المصادر أن المفوضية الأوروبية انتهت من دراسة خطة العمل وتعتزم إرسال وفد فني إلى أنقرة، في منتصف مايو/ أيار المقبل، لتقديم وجهات النظر الأوروبية للجانب التركي بشأن المعايير السبعة المتبقية.

يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بدأت عام 2005، وما زالت بين مد وجزر، حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لمّ تستوفِ شروط الانضمام بعدُ، بينما تقول الأخيرة إنها استوفت أغلب المعايير، وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقًا.

وقال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك في وقت سابق، إنّ بلاده ترفض بشكل قطعي أي عرض مقّدم من الجانب الأوروبي من قبيل "الشراكة المميزة" وتعزيز التعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها، كبديل لمحادثات انضمامها التام إلى الاتحاد.

وأوضح جليك أنّ الذين يفتحون الباب أمام هذه العروض إنما يفسحون المجال للذين يرغبون في عرقلة المشروع الأوروبي.

وأكّد جليك أنّ محادثات انضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، تعدّ بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه علاقات الجانبين، مشيراً أنّ أي عرض بديل عن محادثات الانضمام، يعتبر مخالفاً لطبيعة وروح العلاقات القائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة.